СК в Барнауле проверяет, почему могилы умерших детей не закапывают уже неделю

Сотрудниками СУ СК РФ по Алтайскому краю была начата доследственная проверка сообщений СМИ о том, что на городском кладбище Барнаула уже неделю лежат незакопанные могилы умерших людей, из которых большинство — дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности, — говорится в сообщении.

Ранее заведующий кладбищем Владимир Каминский передал агентству REGNUM видеозапись, на которой он лично посетил погост и заснял незакопанные могилы людей, у которых нет родственников.

Как видно на записи, большая часть могил принадлежит детям.