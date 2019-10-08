В Екатеринбурге ребёнок упал в канализационный люк во время прогулки с мамой

Пятилетний малыш свалился в колодец с высоты два с половиной метра и был спасён своей мамой.

В Екатеринбурге пятилетний ребёнок во время прогулки с мамой провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

Колодец был сухим, благодаря чему спасти его из глубокой ловушки мама смогла самостоятельно. Затем они обратились в медпункт находящегося рядом спорткомплекса "Калининец". Туда же была вызвана бригада скорой помощи.

Малыш был доставлен в детскую городскую больницу. По предварительным данным, в результате падения с высоты 2,5 метра он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Выясняются обстоятельства произошедшего.