В Башкирии молодая мама пропала, оставив дома маленькую дочь

Кроме самостоятельных поисков родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

В Башкирии в Учалинском районе 21-летняя Анжелика Сафиуллина пропала при загадочных обстоятельствах: она вышла из своего дома в деревне Калканово в четыре часа дня и уже не вернулась обратно. Об этом пишет Bash News.

На поиски молодой мамы вышли односельчане и волонтёры. Дома у неё остались маленькая дочка и муж. Анжелика вышла из дома, не взяв с собою мобильный телефон.

Вечером родные пропавшей подняли тревогу. Кроме самостоятельных поисков родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

По мнению односельчан, супруг женщины вряд ли причастен к её исчезновению, так как они жили душа в душу и не ругались. О муже Анжелики у местных жителей только положительные отзывы.

— Этот парень работал со мной, лично его знаю. Он не пьёт, не курит... Кроме своей семьи ещё и своим родителям помогает. Если есть работа — за неё сразу берётся, не брезгует, как остальные, — приводит портал слова одного из жителей Учалинского района Радмира С.

Также односельчане отмели версию, по которой пропавшая могла "загулять" у кого-то в гостях. Как считают соседи, необходимо больше волонтёров для поисков.