Судно под флагом Гонконга село на мель у берегов Владивостока

Разлива топлива зафиксировано не было, в результате инцидента никто не пострадал, судно также осталось цело.

Контейнеровоз Сosco England под флагом Гонконга сел на мель около Владивостока, спустя несколько часов при помощи портовых буксиров судно было снято с мели, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

— Во вторник в 08:55 (01:55 по московскому времени) теплоход Сosco England с экипажем из 26 граждан Китая из-за порыва ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова Скрыплёва, — пояснил Пирожков.

По его словам, портовые буксиры в 12:30 вскоре сняли судно с мели. Разлива топлива зафиксировано не было, в результате инцидента никто не пострадал, судно также осталось цело.