"В глаз ударил, прикинь". Навязчивый пациент обвинил врача в нападении — видео

Житель Башкирии утверждает, что сотрудник медучреждения был пьян, от него якобы несло перегаром.

В городе Ишимбае Республики Башкортостан местный житель Артём Агапов обратился в больницу с просьбой сделать перевязку на шее, однако вместо медицинской процедуры получил от врача удар кулаком в лицо и шею. По крайней мере, так утверждает автор видеозаписи. Кадры с инцидентом мужчина выложил в соцсети.

По словам потерпевшего, днём ранее из-за атеромы (воспаления сальной железы. — Прим. Лайфа) на шее ему обработали рану и установили дренаж, сказали в дальнейшем проводить перевязки по месту жительства. Так мужчина и сделал, но, как видно на видеозаписи, в травмпункте ему отказали, объяснив это тем, что перевязка — плановая процедура и проводят её в поликлинике, куда ему и посоветовали обратиться. Такой ответ мужчину не устроил и продолжил вести диалог с двумя сотрудницами учреждения.

Спустя некоторое время Агапов снова включает видеокамеру, и в кадре оказывается уже другой врач, который на навязчивые просьбы пациента сделать ему перевязку наносит ему удары. По словам потерпевшего, ему досталось в глаз и шею, на перевязку которой он и пришёл. Кроме того, он заявляет, что от доктора пахнет алкоголем.

— Он меня в глаз ударил, прикинь! В глаз и шею, — утверждает Артём. — Да он пьяный! От него перегаром несёт.

После инцидента в ситуацию вмешались мама Агапова и его жена, которые были с ним в этот момент. На всё нападки врач ответил, что навязчивый пациент сам его провоцировал, за что и получил. На требования назвать свою фамилию мужчина никак не отреагировал, а на угрозы вызвать полицейских заявил, что после приезда правоохранителей и "будем разбираться", после чего закрыл дверь кабинета.

— Перевязку так и не сделали, пять часов там были. Ну, собственно, в видео всё есть, — говорится в подписи к публикации.

Попавшие в Сеть видеозаписи вызвали бурное обсуждение в комментариях, где пользователи буквально разделились на два лагеря: одни искренне убеждены, что врачи должны помогать человеку в любой ситуации, тем более когда пациент приехал из соседнего населённого пункта. Другие же, напротив, отметили наглое поведение мужчины и навязчивые просьбы сделать то, чего медики, в принципе, и не должны, ведь травмпункт — место для экстренных больных.