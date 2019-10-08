Опубликован "осенний" рейтинг лучших оздоровительных курортов России

Помимо мест отдыха в южных регионах страны в десятку лучших вошли курортные места в Алтайском крае и Подмосковье.

Лучшие российские курорты для санаторно-курортного отдыха осенью текущего года расположены в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму, Алтайском крае и Подмосковье. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование туристического портала "Турстат" совместно с одним из сервисов бронирования туров.

В топ-10 городов, согласно результатам исследования, вошли Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Евпатория и Ялта, Белокуриха в Алтайском крае и подмосковные санатории. При этом дешевле всего отдых, лечение и проживание обходятся в Евпатории и Анапе — около двух тысяч рублей за сутки. Самым дорогим из данного списка назван курорт в Белокурихе — более 3,5 тысячи рублей за сутки.

Как отмечают специалисты, в среднем осенью отдыхающие проводят на курортах и в санаториях около десяти дней. При этом большинство гостей — в возрасте от 35 до 50 лет, из которых 75% — женщины.

Отмечается, что анализ проводился на основе данных, полученных с 1 сентября по 7 октября 2019 года.