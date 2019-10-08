В Приамурье установили мемориальную доску в память о пауэрлифтере Драчёве

Заслуженный спортсмен был убит в уличной драке в центре Хабаровска в августе 2017 года.

На школе города Райчихинска Амурской области, где учился погибший в уличной драке в Хабаровске чемпион России по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, установили мемориальную доску в память о нём. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Приамурья.

— Проходя мимо здания, взглянув на мемориальную доску, мы будем вспоминать о нашем земляке, который прожил короткую, но яркую жизнь и является примером для подрастающего поколения, — сказал на церемонии открытия председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

Напомним, в августе 2017 года у кафе в центре Хабаровска чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчёв получил травму в драке с Анаром Аллахверановым. Борец добил лежащего на асфальте спортсмена, Драчёв скончался в больнице.

Подозреваемый несколько недель провёл в бегах, однако потом сдался следствию. В декабре 2018 года его приговорили к 18 годам лишения свободы, на что его адвокаты подали апелляцию. Он в очередной раз попросил прощения у отца погибшего и заявил, что готов понести другое, "справедливое наказание", однако Верховный суд оставил приговор в силе.