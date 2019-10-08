Москвичей предупредили о мокром снеге во вторник

Несмотря на то что температурный фон в Москве превышает климатическую норму на 4–5 градусов, наступивший вторник, 8 октября, для гостей и жителей столицы по-настоящему тёплым не станет. Небо над городом будет затянуто облаками, возможны незначительные осадки в виде дождя со снегом. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Сегодня воздух в российской столице прогреется до +4…+6 °С, в Подмосковье столбики термометров будут показывать +2…+7 °С. На смену вчерашнему северо-западному ветру пришёл юго-западный скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 747 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал журналистам, когда в Москве снова станет тепло.