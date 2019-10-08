Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы и перевезли в другую

Состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" при этом оценивается врачами как тяжёлое.

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц. По данным Mash, Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

Выписка звезды "Моей прекрасной няни" не означает её выздоровление. Она покинула медучреждение несколько дней назад, но всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Родные решили перевезти Заворотнюк на лечение в другую больницу.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти актрисы. Концертный директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла данные слухи.