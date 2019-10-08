Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы и перевезли в другую

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц. По данным Mash, Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.
Выписка звезды "Моей прекрасной няни" не означает её выздоровление. Она покинула медучреждение несколько дней назад, но всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Родные решили перевезти Заворотнюк на лечение в другую больницу.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти актрисы. Концертный директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла данные слухи.
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