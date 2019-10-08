Роспотребнадзор дал советы, как не стать жертвой при онлайн-шопинге

Специалисты ведомства рекомендовали покупателям прежде всего обращать внимание на информацию о продавце.

При совершении покупок через Интернет высок риск стать жертвой мошенников. Однако если соблюдать определённые правила онлайн-шопинга, то такого неприятного развития событий можно избежать. Роспотребнадзор разработал рекомендации для пользователей Сети, как обезопасить себя, совершая покупки онлайн.

— Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Важно обращать внимание не только на информацию о продавце, но и о самом товаре, включая такие данные, как место изготовления, условия приобретения товара, доставки, срок годности и гарантийный срок, порядок оплаты и сроки возврата товара.

На последний пункт специалисты Роспотребнадзора обратили особое внимание. Поскольку покупатель, получив некачественный товар, имеет полное право отказаться от покупки, а продавец в таком случае должен вернуть деньги клиента или заменить товар.

— Даже если вы оплатили товар путём перевода средств на счёт третьего лица, указанного продавцом, то всё равно это не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, — добавили в ведомстве.

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