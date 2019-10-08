"12 лет как в аду". Пенсионер обвинил сына в побоях из-за трёхкомнатной квартиры

В июне дедушка попал в больницу с переломанными рёбрами, ушибом и ссадиной затылочно-теменной области.

Пенсионер из Екатеринбурга рассказал, что уже 12 лет его жизнь проходит как в аду — сын напивается и избивает его, пытаясь выжить из собственной трёхкомнатной квартиры. По словам дедушки, заступиться за него некому, даже внуки встают на сторону отца.

— Я говорю: "Чем я тебе так мешаю?" Но в ответ только оскорбления, мат — всё, что во рту родится. Он много пьёт, уже лет 12, наверное. С тех пор как умерла жена. Когда трезвый — слова не скажет, а как под этим делом, так сразу начинается, — рассказал Борис Георгиевич порталу E1. — Я 12 лет как будто киплю в аду.

По решению суда, 5/6 квартиры принадлежит пенсионеру. Он говорит, что хочет продать свою долю и переехать в Санкт-Петербург к дочери. Однако первая же попытка привести риелтора закончилась конфликтом. Борис Георгиевич уже обращался в полицию, но дело на сына так и не завели.

При этом в июне 80-летний дедушка попал в больницу, по его словам, после очередных побоев от сына. Пенсионер показал выписку из истории болезни, где указан его диагноз: переломы четырёх рёбер, ушиб и ссадина затылочно-теменной области. Его сына тогда допросили, но дело дальше не зашло.

По данным портала, УМВД РФ по Екатеринбургу начало проверку по данному факту. Назначены несколько экспертиз, после получения результатов которых будет принято решение.