Трамп похвастался разработкой США "невероятных новых вооружений"

Он выразил надежду, что Вашингтону не придётся пускать в ход упомянутые новинки.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты разрабатывают такое вооружение, которое никто даже не может себе представить. Он пообещал в ближайшие четыре-пять недель продемонстрировать некоторые новинки.

— Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — заявил он журналистам.

По словам хозяина Овального кабинета, США развивают и обновляют ядерные вооружения и строят "подводные лодки, о которых даже никто не может подумать". В заключение своей речи Трамп выразил надежду, что Вашингтону не придётся пускать в ход свои "невероятные новые вооружения".

Ранее стало известно, что США размышляют о выходе из Договора по открытому небу.