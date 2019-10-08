Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Синоптики обещают, что после этих холодов в столичный регион придёт "сентябрьское тепло".

Октябрь в Москве продолжает устанавливать новые температурные рекорды. Сегодня ночью столбики термометров опустились до минимальных для текущей осени показателей. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 6 утра, в городе — плюс 0,5 градуса, — рассказал синоптик РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, сегодняшний день тоже тепла с собой в столицу не принесёт. Москвичам следует быть готовыми к мокрому снегу. А вот к концу недели всё изменится. Начнётся новая волна тепла.