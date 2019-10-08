В Москве женщин пригласили на бесплатное обследование у маммолога

Помимо процедуры УЗИ молочных желёз или маммографии можно будет получить консультацию онколога-маммолога.

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака молочной железы медики столицы организовали акцию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний. Бесплатную диагностику можно будет пройти с 12 октября по 3 ноября, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

Акция пройдёт в 79 медицинских учреждениях города. Участие в ней могут принять москвички старше 18 лет. Для этого нужно иметь паспорт и медицинский полис обязательного страхования. На приём можно попасть в выходные дни, предварительно записавшись в медучреждениях. Их список публикуется на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

— Рак молочной железы — наиболее распространённое онкологическое заболевание у женщин... На сегодняшний день существуют эффективные методы диагностики и лечения этого заболевания, позволяющие спасти жизнь многим пациенткам. Важное условие успеха — болезнь должна быть обнаружена как можно раньше, — отметил главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

В случае обнаружения патологий женщин отправят на дальнейшее лечение.

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