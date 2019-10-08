"Роскачество" назвало самые безопасные мессенджеры

Некоторые приложения лишили права считаться защищёнными из-за отсутствия сквозного шифрования.

Специалисты "Роскачества" изучили наиболее популярные мессенджеры и выбрали самые безопасные, функциональные и удобные. При этом Telegram в число исследованных не попал из-за ограничений доступа на территории страны, говорится в сообщении организации.

Изучены были наиболее популярные мессенджеры из App Store и Google Play — 49 приложений, 25 из которых — для iOS и 24 — для Android. По итогам исследования эксперты посоветовали только 14 из них к использованию.

— Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не даёт права называть их защищёнными, — сообщается на сайте организации.

Наиболее функциональными для iOS и Android признаны "ТамТам" (4,51 балла из пяти), ICQ (4,38 балла) и "Mail.ru Агент" (4,38). Самыми удобными для iOS названы Messenger Facebook (4,85), Threema (4,85) и Skype (4,7); для Android — Threema (4,79), "ВКонтакте" (4,68) и Skype (4,64). Наиболее защищёнными для Android оказались Wickr Me (4,73), Viber (4,57), Threema (4,57) и Signal (4,35).

Топ самых безопасных для системы iOS ­выглядит так:

Wickr Me (4,73 балла из пяти); Viber (4,57); WhatsApp (4,40); Wire (4,31).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype для iOS и WhatsApp, Viber и Threema для Android.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений.