"Роскачество" назвало самые безопасные мессенджеры

Специалисты "Роскачества" изучили наиболее популярные мессенджеры и выбрали самые безопасные, функциональные и удобные. При этом Telegram в число исследованных не попал из-за ограничений доступа на территории страны, говорится в сообщении организации.
Изучены были наиболее популярные мессенджеры из App Store и Google Play — 49 приложений, 25 из которых — для iOS и 24 — для Android. По итогам исследования эксперты посоветовали только 14 из них к использованию.
— Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не даёт права называть их защищёнными, — сообщается на сайте организации.
Наиболее функциональными для iOS и Android признаны "ТамТам" (4,51 балла из пяти), ICQ (4,38 балла) и "Mail.ru Агент" (4,38). Самыми удобными для iOS названы Messenger Facebook (4,85), Threema (4,85) и Skype (4,7); для Android — Threema (4,79), "ВКонтакте" (4,68) и Skype (4,64). Наиболее защищёнными для Android оказались Wickr Me (4,73), Viber (4,57), Threema (4,57) и Signal (4,35).
Топ самых безопасных для системы iOS выглядит так:
- Wickr Me (4,73 балла из пяти);
- Viber (4,57);
- WhatsApp (4,40);
- Wire (4,31).
Лучшими по совокупности всех критериев признаны мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype для iOS и WhatsApp, Viber и Threema для Android.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений.
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