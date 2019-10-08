В Магаданской области самолёт-амфибия жёстко сел сразу после взлёта – видео

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Частный самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку в Магаданской области. Инцидент произошёл сразу после взлёта. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

При взлёте с посадочной площадки "Магадан-13" в Магаданской области произошло падение единичного экземпляра воздушного судна "Альбатрос". По предварительным данным, на борту судна находился лишь пилот, который не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.

Л-4 получил повреждения фюзеляжа при жёсткой посадке. Сейчас в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ рассматривают три версии: плохую погоду, ошибку пилота и неисправность самолёта.

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