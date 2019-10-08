Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

Тенденция прежняя — чаще граждане умирают по этой причине на севере страны, редко — в южных областях и республиках.

В 2018 году 48 тысяч россиян умерли из-за злоупотребления спиртным, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и региональных органов статистики.

Самый высокий коэффициент смертности от злоупотребления спиртным наблюдается в Чукотском автономном округе. Там по этой причине умирают почти 13 человек на десять тысяч населения. Переводя в другие цифры, получается, что каждый девятый умерший в регионе скончался из-за причин, связанных с алкоголем.

Далее идёт Магаданская область. Там коэффициент смертности составил десять человек на десять тысяч населения. Следом идут Ивановская и Новгородская области. В этих регионах смертность из-за спиртного составила около девяти человек на десять тысяч населения.

Минимальный коэффициент смертности в Ингушетии, там он равен нулю. Также низкие показатели наблюдаются в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской и Самарской областях и Приморском крае.

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