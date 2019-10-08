Следователи назвали причину смерти актёра Дмитрия Марьянова

Если бы его вовремя направили в медицинское учреждение, то врачи могли бы спасти ему жизнь.

Следователи Подмосковья установили, что причиной смерти актёра Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В связи со смертью актёра директор реабилитационного центра, в котором скончался Марьянов, стала фигурантом уголовного дела, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Оказалось, что Марьянов многократно жаловался на своё самочувствие и боль в ноге, но директор центра посчитала, что актёр должен оставаться в центре реабилитации.

— Следствием установлено, что с 6 по 15 октября 2017 года актёр Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Указанные лица не менее десяти раз сообщали директору центра о нахождении актёра в тяжёлом состоянии и необходимости его госпитализации, — сообщают следователи.

Директора реабилитационного центра "Феникс" обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Как сообщал Лайф, актёр театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Следствие по делу о его смерти длилось полтора года.