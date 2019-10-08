Четыре человека сгорели заживо в ДТП с бензовозом под Вологдой

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По предварительной версии, водитель "рено" пошёл на обгон, но не справился с управлением на заснеженной трассе.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром на 56-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога в Вологодской области. При столкновении легковушки с бензовозом заживо сгорели четыре человека.

<p>Фото © LIFE</p>

По информации регионального УМВД России, 37-летний водитель "рено" пошёл на обгон, но не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в бензовоз. В результате столкновения произошёл пожар, огонь оставил от легковушки только груду металла. Погибли водитель и все пассажиры иномарки — женщины 45, 47 и 33 лет. Все они жили в Череповце. Лайф публикует список погибших.

<p>Фото © LIFE</p>

  1. М. Цветков (37 лет),
  2. М. Смирнова (47 лет),
  3. С. Смирнова (45 лет),
  4. О. Романова (33 года).

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось о гибели двух человек при столкновении маршрутного такси с грузовиком и внедорожником в Курске.

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