В Барнауле зарыли детские могилы, которые "не закапывали неделю"

Следственный комитет ведёт проверку по факту сообщений о ненадлежащем захоронении.

Скандальная видеозапись с разрытыми могилами на кладбище в Барнауле стала причиной проверки со стороны Следственного комитета. Однако, как сообщил Лайфу заместитель МУП "Специализированная похоронная служба" Владислав Колчин, информация о том, что могилы не были зарыты целую неделю, — ложь. Он пояснил, что изначально зарыть могилы должен был трактор, однако он сломался. А вот почему сотрудники кладбища не закопали гробы вручную, а лишь немного присыпали их землёй, надо разбираться.

— Это единственное кладбище, где хоронятся безродные, мертворождённые дети. По просьбе роддомов мы хороним. Это муниципальное кладбище. Трактор действительно сломался, мы в тот же день отправили ремонтировать. Пишут, что уже неделю. Это всё враньё! Кто-то два дня был не закопан, кто-то один день незакопанный. Безусловно, тот, кто виноват, будет наказан, — пояснил Колчин.

В настоящий момент могилы уже закопали и установили памятники, как это необходимо было сделать изначально.

Проверку проводит также и Администрация города Барнаула. Как сообщила Лайфу председатель комитета информационной политики города Екатерина Андреева, видеозапись с могилами разместил сам же заведующий кладбищем.

— Есть заведующий кладбищем, который не сообщил никому, что трактор сломался. Им тела доставлялись, они могилы подготовили. Они тела туда опустили и лопатами песок туда накидали — присыпали. По непонятной пока причине вручную они почему-то эти могилы не сформировали так, как требуется. Это видео выложил сам заведующий, тоже по непонятной причине! Сейчас проводим проверку, — заявила Андреева.

А в Волгограде ранее ритуальная компания вместо установки памятника, за который пенсионерка заплатила 160 тысяч рублей, просто залила могилу её умершего супруга бетоном.