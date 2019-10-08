Бортпроводники "Аэрофлота" начали проводить одиночные пикеты

Бортпроводники "Аэрофлота" продолжают добиваться изменения условий труда. Сегодня в 10:00 начался одиночный пикет у московского аэропорта Шереметьево. Мужчина держит в руках плакат со списком требований.
- Нет дискриминации членов независимых профсоюзов.
- Нет карательной среде в Аэрофлоте — это угроза безопасности полётов.
- Прекратить издевательства над членами воздушных экипажей.
- Сменить руководство ДОБа (департамент обслуживания на борту) и ДПП (департамент производства полётов).
Как сообщила глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова, всего на сегодня запланировано пять одиночных пикетов, которые пройдут также у зданий Росавиации, Минтранса и офиса Аэрофлота.
Ранее Лайф подробно рассказывал об акции протеста проводников. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявляла, что она на стороне стюардесс Аэрофлота.
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