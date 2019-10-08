Бортпроводники "Аэрофлота" начали проводить одиночные пикеты

18

Они выступают против дискриминации членов независимых профсоюзов и карательных мер в авиакомпании.

<p>Фото © LIFE</p>

Бортпроводники "Аэрофлота" продолжают добиваться изменения условий труда. Сегодня в 10:00 начался одиночный пикет у московского аэропорта Шереметьево. Мужчина держит в руках плакат со списком требований.

  • Нет дискриминации членов независимых профсоюзов.
  • Нет карательной среде в Аэрофлоте — это угроза безопасности полётов.
  • Прекратить издевательства над членами воздушных экипажей.
  • Сменить руководство ДОБа (департамент обслуживания на борту) и ДПП (департамент производства полётов).

Как сообщила глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова, всего на сегодня запланировано пять одиночных пикетов, которые пройдут также у зданий Росавиации, Минтранса и офиса Аэрофлота.

Ранее Лайф подробно рассказывал об акции протеста проводников. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявляла, что она на стороне стюардесс Аэрофлота.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×