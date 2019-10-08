Стала известна причина массовой драки со стрельбой на рынке в Новосибирске

В результате конфликта один человек погиб, пятеро получили ранения, десятки участников потасовки были задержаны.

Конфликт на территории крупнейшего рынка в Новосибирске разгорелся из-за невыплаты денег за аренду складов. Об этом Лайфу рассказал информированный источник.

Работающие на рынке мигранты не выплатили несколько десятков тысяч рублей местному коммерсанту. Он повздорил с одним из должников, и сначала произошла драка один на один. Потом гость из Средней Азии позвал себе на подмогу около 200 человек. А коммерсант собрал группировку в 20 человек с оружием. У них имелись карабины сайга и травматическое оружие.

В итоге один человек погиб, пятеро были ранены. Было повреждено имущество. Один автомобиль сгорел, два разбиты. На месте были обнаружены гильзы от травматического оружия, но само оно не изъято.

Первые ролики с места конфликта Лайф публиковал ещё вчера.