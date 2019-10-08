В Москве у девушки украли iPhone 11 стоимостью 105 тысяч рублей

Свои новые смартфоны американская компания Apple представила пользователям только 10 сентября.

В Москве вскоре после старта официальных продаж новых смартфонов Apple у девушки украли iPhone 11 Pro. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".

— Двадцать седьмого сентября в полицию обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением, что у неё украли из кармана пальто телефон iPhone 11 Pro стоимостью 105 тысяч рублей, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Отметим, что девушка недолго радовалась новому гаджету. Apple представила новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max 10 сентября. Предзаказы на них в России стартовали только 18 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone и сняли всё на видео.