Безработный москвич собирался купить авто за семь миллионов и был ограблен

Сделка должна была состояться на первом этаже офисного здания. "Продавец" явился в условленное время, но дальше всё пошло не по плану.

Безработный москвич отправился с сумкой денег покупать автомобиль, но встреча обернулась для него походом в полицию. Незнакомец отобрал у него семь миллионов рублей и сбежал. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили о возбуждении дела по статье "Грабёж, совершённый в особо крупном размере".

Мужчина 1980 года рождения условился о встрече с незнакомцем на первом этаже двухэтажного офисного здания на улице Шаболовка. Он надеялся купить машину и захватил с собой крупную сумму. В оговорённое время оппонент явился, но дальше всё пошло не по плану.

— Неизвестный открыто похитил у него сумку, где находились денежные средства в сумме семи миллионов рублей, а затем скрылся, — уточнили в полицейском главке.

Ранее от действий злоумышленников пострадала безработная москвичка. У женщины угнали Lexus за 3,6 миллиона рублей.