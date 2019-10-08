Более 46 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

Свыше 46,5 тысячи человек подали заявку на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в первые дни после объявления регистрации. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— В пятницу он стартовал, сейчас утро вторника — второй рабочий день, выходные не берём. Сейчас у нас 46 570 регистраций. То есть более 46 тыс. регистраций за неполные два рабочих дня, — заявил Кириенко на пресс-конференции, посвящённой третьему сезону конкурса. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Регистрация продлится до 27 октября.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нём подали почти 200 тысяч человек, победителями стали 103 участника.