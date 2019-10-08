Врач посоветовал не сбивать температуру тела, когда она ниже 38,5 градуса

Однако это не относится к людям, которые страдают диабетом и сердечными заболеваниями.

Температуру тела не выше 38,5 градуса не следует сбивать. Так как высокая температура, отсутствие аппетита и снижение активности говорят о том, что организм борется с инфекцией. Об этом сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— При высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены. Ускоряется процесс фагоцитоза — поглощения инородных тел клетками-фагоцитами, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Врач отметил, что активность и аппетит человека снижаются при болезни, так как организм тратит всю энергию на борьбу с инфекцией. Сбивать температуру можно, когда она поднялась выше 39 градусов и у больного появляется головокружение и тошнота. Кроме того, в любом случае нужно сбить температуру у людей, которые страдают диабетом, заболеваниями сердца и неврологическими болезнями.

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