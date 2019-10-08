Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии "Союза"

Отмечается, что Хейг проявил выдающиеся качества в сопряжённых с повышенным риском для жизни обстоятельствах.

Президент РФ Владимир Путин наградил астронавта NASA Ника Хейга за мужество во время полёта 11 октября 2018 года, который сорвался из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

— Наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США, — говорится в документе.

В указе отмечается, что Хейг проявил "мужество и высокий профессионализм при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".

11 октября 2018 года Хейг вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым стартовал к МКС в корабле "Союз МС-10" на ракете "Союз-ФГ". Однако на орбиту они выйти не смогли — полёт сорвался на третьей минуте из-за аварии ракеты. Экипажу удалось благополучно опуститься на Землю в спасательной капсуле.