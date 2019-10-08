Голикова: Российскому здравоохранению нужны врачи-управленцы

По её словам, специалистов-организаторов среди трёхмиллионной "армии" медицинских работников всего 1%.

Система здравоохранения в нашей стране испытывает нехватку кадров с ярко выраженными лидерскими и организаторскими способностями. Такую точку зрения высказала вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвящённой старту третьего сезона проекта "Лидеры России".

— Врачей-организаторов в этой армии трёхмиллионной медицинских работников всего 1%, — посетовала она. — Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере. А с другой стороны, отрасль испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому.

В сфере науки, по мнению Голиковой, тоже нужны управляющие кадры. Она напомнила, что к 2024 году в рамках национальных проектов в России должно быть создано 900 новых лабораторий. И третьей частью из них должны руководить именно молодые учёные и управленцы.

— Нам их надо подготовить, — указала вице-премьер. — И для этого с большим удовольствием мы будем задействовать направление "Лидеров России" в части науки.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно.

Ранее стало известно, что свыше 46,5 тысячи человек уже подали заявку на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в первые дни после объявления регистрации.