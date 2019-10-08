Появилось видео смертельного прыжка уральского спасателя с парашютом

Сотрудник поисково-спасательной базы открыл и запасной парашют, но его стропы перепутались со стропами основного.

Издание URA.ru опубликовало видео прыжка с парашютом 35-летнего Михаила Прохорова. Этот прыжок стал для фельдшера региональной поисково-спасательной базы последним. Как рассказал изданию другой опытный парашютист, на кадрах видна ошибка Прохорова, которая стала роковой.

— Неправильно отделился от вертолёта, ушёл во вращение... Стренга вытяжного парашюта при вращении зацепилась за шею под подбородком. Он снял стренгу с шеи, но она обвилась вокруг строп и заблокировала раскрытие основного парашюта, — пояснил эксперт.

Как сообщал Лайф, трагедия с Михаилом Прохоровым произошла в селе Логиново Свердловской области 7 октября. Прыжок выполнялся с вертолёта Ми-8. По факту гибели парашютиста сотрудники Следственного управления СК РФ начали проверку.