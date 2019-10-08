Появилось видео смертельного прыжка уральского спасателя с парашютом

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Сотрудник поисково-спасательной базы открыл и запасной парашют, но его стропы перепутались со стропами основного.

Издание URA.ru опубликовало видео прыжка с парашютом 35-летнего Михаила Прохорова. Этот прыжок стал для фельдшера региональной поисково-спасательной базы последним. Как рассказал изданию другой опытный парашютист, на кадрах видна ошибка Прохорова, которая стала роковой.

Неправильно отделился от вертолёта, ушёл во вращение... Стренга вытяжного парашюта при вращении зацепилась за шею под подбородком. Он снял стренгу с шеи, но она обвилась вокруг строп и заблокировала раскрытие основного парашюта, — пояснил эксперт.

Как сообщал Лайф, трагедия с Михаилом Прохоровым произошла в селе Логиново Свердловской области 7 октября. Прыжок выполнялся с вертолёта Ми-8. По факту гибели парашютиста сотрудники Следственного управления СК РФ начали проверку.

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