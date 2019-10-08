Стало известно, сколько зарабатывают в месяц московские таксисты

Как и предполагалось, водители в других городах-миллионниках зарабатывают меньше столичных коллег — 74 тысячи рублей.

Объём рынка такси в денежном выражении составил в прошлом году 671 миллиард рублей и, по прогнозам, достигнет 709 миллиардов рублей в нынешнем году. Растут также доходы таксистов. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра при Правительстве РФ.

— В Москве и Санкт-Петербурге доход водителя также вырос... В 2019 году средний доход водителя в этих городах составляет порядка 83 тысяч рублей в месяц, в других городах-миллионниках — 74 тысячи рублей в месяц, — говорится в документе.

Согласно прогнозу аналитиков центра, число водителей также в 2019 году достигнет 600 тысяч. При этом доля нелегального рынка такси растёт и, по оценке специалистов, составляет не менее 12% от общего объёма рынка в России. Аналитики также выяснили, что агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси. Крупнейший из них — "Яндекс.Такси" — охватывает 27% поездок, за ним следуют "Везёт" с долей 12% и "Максим" с 9%.

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