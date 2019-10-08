Песков не видел посланий от Трампа и Зеленского среди поздравлений Путину

По словам официального представителя Кремля, данные телеграммы могут поступить с задержкой или же их и вовсе не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не видел среди поздравлений главы государства Владимира Путина с его 67-летием телеграмм от американского или украинского президентов. Хотя допустил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский могли направить такие послания.

— До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже — здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что, впрочем, "может и вообще не поступать".

Напомним, 7 октября президент России Владимир Путин отпраздновал 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве поднялся в горы на высоту около двух тысяч метров, пособирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.