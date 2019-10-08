В Кремле заявили, что ротация губернаторов — это нормальный процесс

По данным СМИ, девяти губернаторам в ближайшее время грозит отставка. Песков эти данные не подтвердил, но и не опроверг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о грядущей волне губернаторских увольнений. В частности, возможную отставку СМИ прочат Ивану Белозерцеву (Пензенская область), Наталье Комаровой (ХМАО), Василию Голубеву (Ростовская область), а также их шести коллегам из разных регионов страны.

По словам Пескова, в целом ротация губернаторов — это нормальный процесс, который наверняка будет происходить и дальше. А вот вопрос персоналий представитель Кремля предпочёл не комментировать.

— Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и в этот раз, — подчеркнул в беседе с журналистами Песков. — Но в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше.

Напомним, что о грядущих отставках ранее написал "Коммерсант". Источники издания связывают обновление губернаторского корпуса с единым днём голосования — в следующем году выборы губернаторов пройдут в 16 регионах страны.