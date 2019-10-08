Песков прокомментировал возможность выхода США из Договора по открытому небу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американских СМИ о том, что Штаты могут покинуть Договор по открытому небу Он пояснил, что официального заявления не было, а местные издания — не самый достоверный источник.

— Каких-то официальных заявлений на этот счёт не было. Американские СМИ всё меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке, — заявил представитель Кремля.

Он призывает аккуратно воспринимать сообщения СМИ и всё-таки дождаться заявления от официальных лиц.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.