В Кремле считают, что иностранные чиновники осторожничают при упоминании Крыма

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Фото © Flickr / Julien Barrier

Зарубежные политики часто скрывают свою позицию относительно принадлежности Крыма или выражают её с осторожностью, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, нет ли у Москвы ощущения, что "многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию или осторожно выражать её, когда речь заходит о Крыме".

Есть, — сказал Песков.

Только сегодня Лайф рассказывал, как спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР относился к России. Слова Сайдика вызвали недоумение посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Иван  Комогорцев
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