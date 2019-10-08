В Кремле считают, что иностранные чиновники осторожничают при упоминании Крыма

Зарубежные политики часто скрывают свою позицию относительно принадлежности Крыма или выражают её с осторожностью, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, нет ли у Москвы ощущения, что "многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию или осторожно выражать её, когда речь заходит о Крыме".

— Есть, — сказал Песков.

Только сегодня Лайф рассказывал, как спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР относился к России. Слова Сайдика вызвали недоумение посла Украины в Австрии Александра Щербы.