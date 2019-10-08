Песков отметил расхождение с реальностью слов Трампа о желании поладить с РФ

В Кремле с известным допуском относятся к различным публикациям о тех или иных словах хозяина Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что слова американского лидера Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с действительностью. Смысл его высказываний не раскрыт до сих пор.

— Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа, — сказал Песков журналистам.

По его мнению, причины такого расхождения слов президента США с реальностью могут объяснить политологи и аналитики. При этом он подчеркнул, что в Кремле с известным допуском относятся к различным публикациям о тех или иных заявлениях Трампа в связи с тем, что "эта информация не имеет отношения к официальным источникам".

Вот и на недавней пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что обязательно поладит с Россией, ведь это "умное решение".