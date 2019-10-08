Бутылку с загадочным письмом от советских моряков вынесло на пляж в Бразилии

Из капсулы времени извлекли мокрую бумагу, часть текста расплылась, но в Сети помогли перевести сохранившийся отрывок.

На побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул нашли бутылку с таинственным посланием. Как сообщает телекомпания Globo, молодые люди были в восторге от находки, но прочитать самостоятельно письмо не могли — оно оказалось написанным на русском языке.

Первым бутылку на пляже заметил десятилетний мальчик. Взрослые увидели внутри бумагу и поняли, что это послание из прошлого. Из бутылки извлекли мокрую бумагу. Помочь с переводом текста студенты попросили пользователей соцсетей. Одна из девушек опубликовала снимок послания в группе студентов UFPel. Русскоговорящим комментаторам удалось разобрать только часть письма.

— Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции, — гласит отрывок.

Пользователи предположили, что МРХ — это Министерство рыбного хозяйства, а под запретом имеется в виду горбачёвский "сухой закон", антиалкогольную кампанию которого "настоящие моряки", вероятно, игнорировали. Предположительная дата отправки послания — 1990 год.

Ранее бутылку с советской капсулой времени обнаружили у берегов Аляски. Она была запечатана в далёком 1969 году служащими русского флота Дальневосточного пароходства.