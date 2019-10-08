Майклу Калви продлили домашний арест ещё на три месяца

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Майкл Калви. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви ещё на три месяца, то есть до 13 января. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению, — объявила судья Наталья Дударь.

Филипп Дельпаль — советник фонда по финансовым услугам. Он, как и Калви, фигурант дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей.

Основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё пять человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.

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