Школьник из Омской области проглотил иглу на перемене

Восьмикласснику сделали рентген, который показал, что она находится в теле подростка в районе третьего поясничного позвонка.

В посёлке Новоуральский в Таврическом районе Омской области школьник умудрился проглотить швейную иглу. Портал Om1.ru сообщает, что это случилось днём 7 октября на перемене. Обстоятельства инцидента не раскрываются.

15-летнего школьника увезли в районную больницу, а затем переправили в Омск. Изъяли ли инородный предмет из его тела, пока не сообщается.

Лайф рассказывал этим летом, как в Москве из груди ребёнка вытащили раскрытую булавку. Однако в том случае это был не 15-летний парень, а восьмимесячный малыш.