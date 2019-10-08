Эксперт объяснил, почему производство крафтового пива в России не исчезнет

По мнению специалиста, эксклюзивный напиток из-за своего разнообразия только приобретёт большую популярность у россиян.

Все разновидности крафтового пива найдут место в новом регламенте Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции (ЕАЭС). Так считает председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года в силу вступает новый регламент ЕАЭС, под стандарты которого не попадает крафтовое пиво, то есть то, которое производится небольшими пивоварнями по своим особенным рецептам.

— Подразумевается производство пива, пива специального и пивных напитков. В принципе, в любой из этих терминов может попадать крафтовое пиво в зависимости от рецептуры. Поэтому ничего никуда не исчезнет, а производителям, наоборот, будет более удобно подобрать категорию своего пива, — передаёт НСН слова Цветковой.

Она считает, что крафтовое пиво, наоборот, станет более популярным в России. Оно вызывает интерес своим разнообразием и "побуждает к тому, чтобы попробовать всё новые и новые сорта".