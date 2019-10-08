Лайф узнал имя нового директора ФСИН

Им стал 55-летней начальник Управления ФСБ РФ по Красноярскому краю генерал-лейтенант Александр Калашников.

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников. Соответствующий указ во вторник, 8 октября, подписал президент Владимир Путин (документ имеется в распоряжении Лайфа).

Предыдущий глава ведомства Геннадий Корниенко в начале октября покинул свой пост по случаю достижения предельного возраста (65 лет). А ещё до него ведомство возглавлял Александр Реймер, которого в июне 2017-го приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов.

Новому руководителю ФСИН Александру Калашникову 55 лет. С 2011 по 2017 год он занимал пост начальника УФСБ РФ по Республике Коми, а затем возглавил управление той же структуры по Красноярскому краю. Летом прошлого года Калашникову было присвоено звание генерал-лейтенанта.