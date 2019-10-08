Арестован обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Подмосковье

Мужчина уже написал явку с повинной и рассказал следствию на допросе обо всех обстоятельствах преступления.

В Московской области арестован предполагаемый убийца 17-летней студентки МГТУ имени Баумана. Ему предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили представители СУ СКР по Московской области, мужчина сознался в содеянном и рассказал, что расправился с девушкой из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры.

— Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников полиции позволили установить и задержать причастного к убийству. Им оказался знакомый семьи погибшей, — сообщили следователи.

В рамках расследования СКР назначил проведение ряда судебных экспертиз, включая психиатрическую. Ведётся сбор доказательств.

Напомним, тело девушки вечером 4 октября обнаружила сестра в частном доме в Домодедове. Сначала полиция предполагала, что студентка покончила с собой. Однако впоследствии на теле девушки обнаружили ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщал Лайф, позднее по подозрению в убийстве студентки был задержан бывший муж её сестры.