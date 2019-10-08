Суд ужесточил приговор уральцу за "воспитание" ребёнка иглой и ошейником с током

Вместо условного срока предпринимателю предстоит провести в колонии четыре года.

Прокуратура Свердловской области добилась изменения приговора для экс-гендиректора интернет-провайдера "Планета" Юрия Юдина, который получил четыре года условно за истязание ребёнка. Бизнесмен вызвался помогать знакомой с воспитанием сына, но инструменты для этого выбрал странные — иголки и электрический ошейник.

— В Свердловском областном суде апелляционная жалоба удовлетворена в полном объёме. Юдин приговорён к четырём годам колонии общего режима, — рассказала порталу URA.ru старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Как ранее писал Лайф, мужчина начал проводить "воспитательные" беседы с мальчиком, когда тому исполнилось всего пять лет. При этом мужчина применял к ребёнку и физическое, и психическое насилие, а мать малыша в методы посвятить забыл. Один из воспитательных разговоров попал на видео.