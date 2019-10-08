В Кремле не согласны с заявлением Лукашенко о роли России в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с заявлением белорусского лидера Александра Лукашенко о роли России в Донбассе. Представитель Кремля добавил, что наша страна не была и не будет стороной этого противостояния.

Так Песков прокомментировал слова Лукашенко, который на международном форуме "Минский диалог" заявил, что "не надо говорить, что ситуация в Донбассе — не конфликт России и Украины".

Также представитель Кремля отмечает, что разрешение конфликта — это более важная задача.

— Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для неё проблемой юго-востока, — подытожил он.

Песков неоднократно говорил, что конфликт в Донбассе могут решить только сами украинцы. В частности, он отмечал, что Владимир Путин с самого начала этой истории оставался сторонником серьёзного диалога. Вот только вести его нужно не с Москвой, поскольку наша страна не является участницей конфликта.