Мать московской девочки-маугли отправили на принудительное лечение

Сейчас женщина находится в психиатрическом отделении московского СИЗО-2 УФСИН (Бутырка).

Суд признал невменяемой Ирину Гаращенко, чью пятилетнюю дочь вызволили спасатели из захламлённой квартиры в начале этого года. Женщину направили в лечебницу, однако из-за отсутствия у неё документов она всё ещё остаётся в СИЗО, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Решение суда, которым Гаращенко признана невменяемой и направлена на принудительное медицинское лечение в психиатрическую больницу закрытого типа, вступило в силу ещё в начале сентября. Но всё это время женщина продолжает находиться в СИЗО, так как из-за отсутствия паспорта её не принимают в больнице, — заявил Мельников.

Отсутствие документа при себе Гаращенко объясняет тем, что он остался в квартире. Однако его там не смогли обнаружить.

После обращения общественников руководство СИЗО обратилось в миграционную службу с просьбой ускоренно выдать женщине новый паспорт.

Напомним, 47-летнюю женщину задержали, а впоследствии арестовали после того, как её пятилетнюю дочь нашли в квартире в груде мусора, которым было завалено всё вокруг. Ребёнок был голоден и напуган. Девочку направили на реабилитацию, и она быстро пошла на поправку.