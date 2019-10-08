Внедорожник сбил двух девочек на переходе у школы в Ельце — видео с места

От удара детей буквально разбросало по разным сторонам перекрёстка. Однако обе школьницы выжили, их доставили в больницу.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Лермонтова и Мира в Ельце (Липецкая область). Двух девочек 14 и 15 лет по дороге в школу сбил белый внедорожник "Мазда". Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу поблизости от образовательного учреждения, но по не известным пока причинам угодили под колёса авто.

В соцсетях появилось видео с места аварии, снятое регистратором одной из машин вскоре после происшествия. Судя по кадрам, удар был довольно сильным — детей буквально разбросало по разным сторонам перекрёстка.

Обеих пострадавших доставили в детскую больницу Ельца. У одной из девочек диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб таза, у другой — закрытую черепно-мозговую травму. Судьба водителя сейчас выясняется, по предварительным данным, с места ДТП он не скрылся и даёт показания.

Ранее Лайф рассказывал, как в Белгородской области задержали водителя, который подозревается в наезде на трёх велосипедистов — мать с двумя детьми. После происшествия пострадавшие скончались, а злоумышленник попытался скрыться на автомобиле ВАЗ-2110.