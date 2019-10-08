В Ярославле детскую горку соорудили на куче грязи

После того как фотографии "экогорки" разошлись по местным ресурсам, её оперативно демонтировали.

В Ярославле в Юбилейном парке установили новую "экологичную" горку для детей и вызвали возмущение горожан. Пост с жалобой местного жителя появился в соцсети "ВКонтакте" и быстро разошёлся в региональные паблики.

Как видно на снимке, "экологичность" представляла из себя кучу земли, которой засыпали основание сооружения. Почва была лишь слегка утрамбована. Возмущение горожан быстро достигло местной администрации, и объект решили демонтировать. Оказалось, там должно было появиться нечто другое: тоже горка, но с основанием в виде ступенчатой аккуратной пирамиды. Судя по графике проекта, засыпано всё должно быть песком, а не землёй.

В пресс-службе администрации города объяснили Лайфу, что на данный момент проект детской площадки в парке не завершён и не принят в эксплуатацию. Подрядчик принялся переделывать горку.

Ранее Лайф рассказывал о случае, когда пенсионерки распилили "слишком шумные" качели на глазах у детей.