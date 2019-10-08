Навязчивый пациент из Башкирии рассказал Лайфу о "нападении пьяного врача"

По словам мужчины, после драки он обратился в полицию, врачи написали на него заявление тоже.

Полиция Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента в городской больнице Ишимбая, где один из пациентов пожаловался на нападение на него пьяного врача. Как рассказал Лайфу сам пострадавший, он обратился в медицинское учреждение за обыкновенной перевязкой раны на шее. Однако помощи он так и не дождался, несмотря на то что дважды был в больнице.

— Два раза мне отказали в перевязке на шее. У меня дренаж там стоит. У меня аденома загноившаяся. Мне нужны перевязки. Первый раз мы приехали, где мне отказали просто. Я приехал домой и решил вызвать скорую, чтобы они перевязали. Скорая приехала и сказала, что они не имеют права перевязывать дома (как в нестабильных условиях). Они сказали, что доставят меня в больницу, где мне и сделают перевязку, — отметил Артём Агапов.

Однако по приезде в больницу дежурный хирург, по словам пациента, не только не стал делать ему перевязку, но и был ужасно пьян. А когда мужчина решил настоять на своём праве на медицинскую помощь, по его словам, он получил два удара — в голову и больную шею.

— Нас привезли, и этот доктор "лазил" по коридору, от него таким перегарищем на весь коридор... Я сразу достал телефон для видеосъёмки. Он пошёл в ординаторскую, я ему кричу: "Сделайте мне перевязку!" А он сказал нет! Я хотел постучаться, а он резко открыл дверь и врезал мне в глаз и в шею. В ответ я его пальцем не тронул. Ни один врач не помог мне. Их было девять, — рассказал Лайфу пострадавший пациент Агапов.

Как подчеркнул Артём, после конфликта обе стороны вызвали полицейских и написали друг на друга заявления. Проверку начала не только полиция, но и Министерство здравоохранения Башкортостана.

— Безусловно, это видео мы видели. Проводится проверка, выясняем все факты оказания или неоказания своевременной медицинской помощи данному пациенту, о котором идёт речь, — сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Светлана Кускарбекова.

Пользователи соцсетей в оценке произошедшего разделились. Одни выступили в защиту пациента, другие указали на его "навязчивость" и предположили, что он сам мог развязать конфликт.