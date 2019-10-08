Лайф публикует запись звонка сестёр Хачатурян в полицию после убийства отца

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Во время разговора представившаяся Ангелиной девушка рассказывает, что мужчина напал на них с ножом.

В распоряжении Лайфа оказалась запись звонка в полицию одной из сестёр Хачатурян сразу после убийства отца. Девушка во время телефонного разговора представляется Ангелиной и говорит, что их отец Михаил был "под действием наркотических веществ".

У него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил... Я (была) с двумя сёстрами. Одной — 19 лет, другой — 17, — говорит она.

Кроме того, девушка рассказывает, что отец напал на них с ножом. Во время разговора девушка плачет, говорит сбивчиво.

Он на вас нападал с ножом, да? — спрашивают в полиции у сестры Хачатурян.

Да, — отвечает она.

Кто именно ножом убил отца? — задают ей уточняющий вопрос.

Я, — отвечает она.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

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