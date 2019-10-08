Мошенница из ХМАО обманула 25 человек на 40 миллионов рублей

Помимо местных пострадали также жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей.

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры смогла вытянуть 40 миллионов рублей у жителей нескольких регионов России. Она представлялась чиновницей и обещала людям помочь в приобретении квартир на льготных условиях, сообщает Управление МВД России по ХМАО.

— Представляясь сотрудницей Администрации Сургута, женщина предлагала купить жильё по привлекательной цене. Люди, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, подозреваемая придумывала различные причины срыва сделки, — сообщают правоохранители.

Женщина задержана, находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге.

Недавно Лайф сообщал об изменениях правила регистрации сделок с недвижимостью, которые помогут снизить риски афёр.