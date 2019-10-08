Лайф публикует видео первого допроса сестёр Хачатурян после убийства отца

"Мы испугались все, Крестина проверила его пульс, я пошла звонить в скорую и вызывать полицию", — рассказывает младшая из девочек, Мария.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с показаниями Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян у их квартиры после убийства отца-тирана. Девочки стоят в окружении правоохранительных органов.

— Мы испугались все, Крестина проверила его пульс, я пошла звонить в скорую и вызывать полицию, — говорит Мария, признаваясь, что ударили отца в грудь.

Ангелина также отметила, что младшая вызвала скорую и полицию. При этом в распоряжении Лайфа есть аудиозапись, на которой одна из сестёр Хачатурян при вызове правоохранителей представляется Ангелиной. Теперь адвокаты потерпевшей стороны говорят о несостыковке в показаниях сестер.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.